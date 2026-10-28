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Wegafsluiting in Loosbroek voor kerstmarkt
Een deel van Molenhoeven en een parkeerterrein in Loosbroek is op 13 december afgesloten voor verkeer vanwege de kerstmarkt.
De afsluiting geldt van één uur 's middags tot acht uur 's avonds, of zolang als nodig is. Alleen voetgangers mogen het gebied tijdens de kerstmarkt betreden. Het gaat om een tijdelijke maatregel van de gemeente Bernheze.
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