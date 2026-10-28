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Kerstmarkt Loosbroek krijgt vergunning
De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor een Kerstmarkt op Molenhoeven in Loosbroek. Het evenement vindt plaats op 13 december 2026.
De vergunning geldt voor een deel van Molenhoeven en het naastgelegen parkeerterrein. Het besluit hierover is op 21 oktober 2026 verzonden. De Kerstmarkt in Loosbroek biedt inwoners de kans om in december samen te komen voor een sfeervol evenement.
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