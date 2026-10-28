Navigatie overslaan
Ontdek

Exploitatievergunning verleend voor locatie in Breda

De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning verleend voor een pand aan de Reigerstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning volgens artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit artikel regelt het gebruik en beheer van een locatie voor specifieke activiteiten, zoals horeca of detailhandel. Het pand ligt op Reigerstraat 10 in Breda.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Breda

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.