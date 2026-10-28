Exploitatievergunning verleend voor locatie in Breda

De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning verleend voor een pand aan de Reigerstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning volgens artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit artikel regelt het gebruik en beheer van een locatie voor specifieke activiteiten, zoals horeca of detailhandel. Het pand ligt op Reigerstraat 10 in Breda.