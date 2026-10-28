Advertentie
Exploitatievergunning verleend voor locatie in Breda
De burgemeester van Breda heeft een exploitatievergunning verleend voor een pand aan de Reigerstraat.
Het gaat om een vergunning volgens artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit artikel regelt het gebruik en beheer van een locatie voor specifieke activiteiten, zoals horeca of detailhandel. Het pand ligt op Reigerstraat 10 in Breda.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie