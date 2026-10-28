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Vergunning verleend voor Sinterklaasintocht in Soerendonk
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de Sinterklaasintocht op het Jan Maasplein in Soerendonk.
Het evenement, dat gepland staat op het Jan Maasplein, heeft officieel groen licht gekregen. Het besluit is eerder deze week genomen en heeft betrekking op de feestelijke intocht van Sint Nicolaas in Soerendonk.
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