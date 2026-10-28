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Uitbreiding bedrijfshal in Maarheeze krijgt groen licht
De gemeente Cranendonck heeft toestemming gegeven voor de uitbreiding van een bedrijfshal in Maarheeze. Het besluit is op 22 oktober 2026 genomen.
De uitbreiding vindt plaats op het adres Den Engelsman 1b in Maarheeze. De vergunning is verleend voor de bouw van de bedrijfshal, een zogenoemde omgevingsplanactiviteit. De plannen kunnen tijdens een bepaalde periode worden ingezien op het gemeentehuis.
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