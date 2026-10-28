Vergunning verleend voor dakkapel en mantelzorgwoning in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een dakkapel en mantelzorgwoning aan de Fazantlaan in Budel.

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Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit op het adres Fazantlaan 73. De vergunning maakt het mogelijk om een dakkapel te plaatsen en een mantelzorgwoning te realiseren. Het besluit is genomen op 26 oktober.