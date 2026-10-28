Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor dakkapel en mantelzorgwoning in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor een dakkapel en mantelzorgwoning aan de Fazantlaan in Budel.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit op het adres Fazantlaan 73. De vergunning maakt het mogelijk om een dakkapel te plaatsen en een mantelzorgwoning te realiseren. Het besluit is genomen op 26 oktober.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Cranendonck

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.