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Vergunning verleend voor renovatie voorgevel in Budel
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het verbeteren van de voorgevel van een pand aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat in Budel.
De vergunning is goedgekeurd voor technische bouwactiviteiten en bouwplannen die passen binnen de regels van het omgevingsplan. Het gaat om werkzaamheden aan de voorgevel van het pand.
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