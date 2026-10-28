Vergunning verleend voor renovatie voorgevel in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het verbeteren van de voorgevel van een pand aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat in Budel.

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De vergunning is goedgekeurd voor technische bouwactiviteiten en bouwplannen die passen binnen de regels van het omgevingsplan. Het gaat om werkzaamheden aan de voorgevel van het pand.