Nieuwe laadlocatie voor elektrische auto's in Budel

De gemeente Cranendonck heeft besloten twee parkeerplaatsen nabij De Wieken 29 in Budel aan te wijzen voor het opladen van elektrische auto's. Hiermee wordt het gebruik van elektrische voertuigen verder gestimuleerd.

Gevonden voor jou

Een van de twee parkeervakken wordt direct ingericht als laadplek, terwijl de tweede beschikbaar komt bij toenemend gebruik. De gemeente geeft met deze maatregel invulling aan haar Integrale Laadvisie en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Het besluit is genomen vanwege de groeiende vraag naar oplaadmogelijkheden door de opmars van elektrische voertuigen.