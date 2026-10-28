Elektrische laadplekken komen bij Zicht in Maarheeze

De gemeente Cranendonck heeft besloten twee parkeerplaatsen bij Zicht in Maarheeze te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Hiermee wil de gemeente elektrisch rijden stimuleren en de laadinfrastructuur verbeteren.

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De parkeerplaatsen liggen ter hoogte van Zicht 5, binnen de bebouwde kom van Maarheeze. Eerst wordt één plek ingericht met een laadpaal, en bij veel gebruik volgt de tweede. Alleen elektrische voertuigen mogen hier parkeren, mits ze aangesloten zijn aan het laadpunt. De gemeente benadrukt het belang van laadpalen in de openbare ruimte, ondanks mogelijke drukte in de buurt. Deze keuze sluit aan bij de doelstellingen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.