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Vergunning aangevraagd voor LOS in Loon 2027
Stichting LOS in Loon heeft een vergunning aangevraagd voor het evenement LOS in Loon 2027. Het evenement staat gepland op 8 februari 2027 op de Kasteelweide in Loon op Zand.
Het evenement LOS in Loon is een jaarlijks terugkerende activiteit die wordt georganiseerd door Stichting LOS in Loon. Voor de editie van 2027 is een aanvraag ingediend om het evenement te mogen houden op de Kasteelweide in Loon op Zand.
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