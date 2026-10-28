Opslag en parkeren toegestaan aan Tolweg in Loon op Zand

Er is toestemming gegeven voor opslag, stalling en parkeren aan de Tolweg in Loon op Zand. Het besluit wijkt af van de regels in het omgevingsplan.

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De toestemming geldt voor meerdere percelen aan de Tolweg. Het gaat om locaties waar opslag, stalling en parkeren mogelijk wordt gemaakt door af te wijken van bestaande regels. Dit besluit is op 26 oktober verzonden.