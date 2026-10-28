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Container tijdelijk in parkeervak Leo XIII-straat in Kaatsheuvel
Er is toestemming verleend voor het tijdelijk plaatsen van een container in een parkeervak aan de Leo XIII-straat in Kaatsheuvel. De container mag daar staan van 20 oktober tot en met 17 november.
Het gaat om een ontheffing op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van Loon op Zand. De container komt voor een woning te staan en neemt een parkeervak in beslag.
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