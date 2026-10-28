Asten stelt regels voor subsidie politieke partijen vast

Het college van Asten heeft nieuwe regels vastgesteld voor subsidies aan decentrale politieke partijen. De regels zijn bedoeld om de democratie te ondersteunen en transparantie binnen politieke organisaties te bevorderen.

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De subsidie is alleen beschikbaar voor partijen die een zetel hebben in de gemeenteraad van Asten en is gekoppeld aan activiteiten zoals scholing, informatievoorziening en het stimuleren van politieke participatie. Politieke partijen moeten transparant zijn over hun financiën en organisatie. De hoogte van de subsidie bedraagt 488 euro per zetel en wordt verstrekt voor de periode van één jaar.