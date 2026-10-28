Veel trein-ellende tussen Tilburg, Eindhoven en Venlo komend weekend

Er rijden de komende dagen af en toe geen treinen op bepaalde trajecten vanuit Tilburg, Helmond en Eindhoven. Van donderdag tot en met zondag wordt aan het spoor gewerkt tussen Eindhoven en Venlo. Er worden bussen ingezet.

De werkzaamheden zijn verdeeld in twee fases. De eerste fase begint donderdagavond rond negen uur. Dan rijden er tussen Helmond en het Limburgse Horst-Sevenum geen treinen. Die afsluiting duurt de hele vrijdag.

Er worden donderdagavond en vrijdag stopbussen ingezet tussen Helmond en Horst-Sevenum. Tussen Helmond en Venlo rijden snelbussen.



Fase twee

Daarna, zaterdag én zondag, rijden er geen treinen tussen Eindhoven Centraal en Venlo. Ook tussen Tilburg en Boxtel is er het hele weekend lang geen treinverkeer.



Er worden onder meer snelbussen, stopbussen en taxibusjes ingezet op beide trajecten. Meer informatie over die bussen lees je hier.