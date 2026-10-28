Grote stroomstoring treft meer dan 10.000 adressen in Tilburg

De stroomstoring die woensdagochtend meer dan 10.000 adressen in Tilburg en omliggende gemeenten trof, is opgelost. De storing begon om kwart over negen en was binnen een half uur verholpen.

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De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Het ging om een onverwachte onderbreking die ook delen van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Waalwijk en Oosterhout raakte. In Tilburg betroffen de getroffen gebieden onder andere de postcodes 5045 en 5047.

De netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom beheert en storingen oplost, heeft de situatie inmiddels onder controle.