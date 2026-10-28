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Stroomstoring treft meer dan 10.000 adressen in Waalwijk

Aangepast

De stroomstoring die woensdagochtend meer dan 10.000 adressen trof in Waalwijk en omliggende gemeenten, is binnen een half uur opgelost. De storing begon rond kwart over negen.

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De storing trof naast Waspik en Sprang-Capelle in de gemeente Waalwijk ook delen van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Oosterhout en Tilburg. Het ging om een groot gebied met diverse postcodes, waaronder 5161 en 5165.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomkabels en het herstel van storingen, onderzoekt nog hoe de storing kon ontstaan.

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