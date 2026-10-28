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Grote stroomstoring treft meer dan 10.000 adressen in Gilze en Rijen

Aangepast

De stroomstoring in Rijen, Molenschot en Hulten is dinsdagochtend opgelost. Ruim 10.000 adressen in de gemeente Gilze en Rijen en omliggende plaatsen zaten sinds kwart over negen zonder stroom.

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De storing begon om kwart over negen 's ochtends en was al na iets meer dan een half uur, om acht voor tien, verholpen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt door de netbeheerder onderzocht. De storing trof naast de genoemde dorpen ook delen van de gemeenten Dongen, Waalwijk, Oosterhout en Tilburg.

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