Stroomstoring treft Dongen en omgeving

De stroomstoring in Dongen en omliggende plaatsen, die meer dan 10.000 adressen trof, is opgelost. De storing begon vanochtend om kwart over negen en was om tien voor tien verholpen.

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De storing trof naast Dongen ook onder andere ’s Gravenmoer en delen van de gemeenten Gilze en Rijen, Waalwijk, Tilburg en Oosterhout. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt verder onderzocht.

Postcodegebieden in Dongen, zoals 5101 en 5102, waren getroffen. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stroomkabels, verwachtte aanvankelijk dat de storing tot half twaalf zou duren, maar loste het probleem sneller op.