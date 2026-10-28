Grote stroomstoring in omgeving Dongen en Rijen weer opgelost

In omgeving Dongen en Rijen zaten woensdagochtend bijna 21.000 adressen zonder stroom. De verwachting was dat dit tot half twaalf deze ochtend zou duren maar het werd eerder opgelost: rond kwart over tien had iedereen weer stroom.

De eerste meldingen kwamen rond kwart over negen binnen. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Enexis is er een storing bij een transformator van het hoogspanningsstation in het dorp Oosteind.

Met een reservetransformator konden de problemen voor nu worden verholpen. Er wordt onderzocht wat er met de reguliere transformator aan de hand is.

Naast Dongen en Rijen hadden ook omliggende plaatsen als Molenschot, Waspik en Sprang-Capelle geen stroom.

Lift valt stil

De brandweer moest door de stroomstoring in actie komen. In een appartementencomplex aan de Regentenstraat in Rijen was een lift stilgevallen, waardoor er iemand vast kwam te zitten. De brandweer heeft diegene bevrijd.