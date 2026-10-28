Laatste kans om vragenlijst gemeente Loon op Zand in te vullen

Inwoners van de gemeente Loon op Zand kunnen deze week nog een vragenlijst invullen over de gemeentelijke dienstverlening. Het onderzoek richt zich op verbeterpunten en wordt gehouden onder inwoners, ondernemers en organisaties.

Gevonden voor jou

De gemeente Loon op Zand onderzoekt hoe haar dienstverlening wordt ervaren. Het onderzoek is bedoeld om te achterhalen wat goed gaat en waar verbeteringen nodig zijn. Inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen kunnen hun mening geven.

Wie een uitnodiging heeft ontvangen, kan de vragenlijst nog tot en met deze week invullen. Het invullen kost slechts enkele minuten en draagt volgens de gemeente bij aan het verbeteren van de service.

Verbeteringen voor de toekomst

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om de gemeentelijke dienstverlening verder te ontwikkelen. Het is een kans voor inwoners om invloed uit te oefenen op de manier waarop de gemeente haar werk uitvoert.

De vragenlijst is onderdeel van een breder onderzoek naar de behoeften en ervaringen van inwoners en organisaties in de gemeente. Het Klavier in Loon op Zand vormt het decor van veel gemeentelijke activiteiten en kan mogelijk profiteren van de verbeteringen.