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Stroomstoring in Rosmalen duurt tot de middag

Aangepast

De stroomstoring in Rosmalen, gemeente Den Bosch, is opgelost. De storing begon vanochtend om drie minuten voor tien en was binnen dertien minuten verholpen.

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De oorzaak van de stroomstoring was onverwacht en wordt nog onderzocht door de netbeheerder. Het getroffen gebied betrof onder andere postcode 5243.

Volgens de netbeheerder zou de storing naar verwachting tot twaalf uur ’s middags duren, maar deze is dus veel sneller opgelost.

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