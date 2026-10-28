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Helmond wil zakelijk recht vestigen voor nutsvoorzieningen

De gemeente Helmond heeft plannen om een zakelijk recht te vestigen op een perceel nabij de Herenlaan. Dit is bedoeld voor Enexis, de netbeheerder die verantwoordelijk is voor de aanleg van nutsvoorzieningen in de gemeente.

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Het gaat om een stuk grond van 25 vierkante meter. Volgens de gemeente is Enexis de enige geschikte partij, vanwege haar wettelijke taak als netbeheerder en monopoliepositie. Na een wachttijd van 21 dagen wordt het voornemen uitgevoerd.

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