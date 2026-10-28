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Helmond tekent overeenkomst voor 75 sociale huurappartementen
De gemeente Helmond heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Woonpartners voor de bouw van 75 sociale huurappartementen aan de Baroniehof.
Met de overeenkomst wordt de grondexploitatie geregeld en het bouwplan voorbereid. Naast de appartementen komen er 53 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. De ontwikkelaar vergoedt kosten voor exploitatie en mogelijke schade aan gemeente-eigendommen. Helmond werkt mee aan de benodigde vergunningen en planologische maatregelen.
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