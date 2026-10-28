Twee explosieven gevonden naast landingsbaan Eindhoven Airport

Naast de landingsbaan van Eindhoven Airport zijn woensdagochtend twee explosieven gevonden. Het gaat om een mortiergranaat en een "object" waarvan nog niet duidelijk is wat het precies is. In eerste instantie ging de marechaussee uit van twee mortiergranaten.

Het explosief materiaal ligt er waarschijnlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog en werd vermoedelijk gevonden tijdens werkzaamheden. Er zijn hulpdiensten ter plaatse. Uit voorzorg is ook een brandweereenheid opgeroepen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Een woordvoerster van de Koninklijke Marechaussee weten dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) het materiaal gaat opruimen.

Geen gevolgen voor Eindhoven Airport

De situatie heeft volgens de marechaussee geen gevolgen voor het vliegverkeer op Eindhoven Airport, dat de landingsbaan deelt met de luchtmacht. Dat bevestigt de luchthaven. "Het is niet bij het civiele stuk en raakt onze operatie niet", zegt een woordvoerder.

Hij legt uit dat het militaire gedeelte "aan de vooravond staat van een grootscheepse renovatie, en dan wordt er af en toe wat gevonden". Ook het werk van Defensie op de vliegbasis gaat gewoon door.