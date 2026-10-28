Moerdijkse afvalzaken via nieuwe Afvalservice-app

Inwoners van Moerdijk gebruiken sinds 1 oktober de Afvalservice-app voor afvalzaken.

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Vanaf 1 oktober is de Afvalwijzer-app voor inwoners van de gemeente Moerdijk niet meer beschikbaar. In plaats daarvan kunnen zij nu hun afvalzaken regelen via de nieuwe Afvalservice-app. Deze app biedt onder meer een afvalkalender, informatie over ondergrondse containers en meldingen over wijzigingen in afvalinzameling.

De Afvalservice-app wordt beheerd door de gemeente Breda, omdat Afvalservice Breda verantwoordelijk is voor het inzamelen van afval in Moerdijk. In de app zien gebruikers dan ook het logo van Breda terug. Voor een afspraak over grofvuil of het bekijken van hoe vol containers zijn, kunnen inwoners voortaan gebruik maken van deze centrale applicatie.

Handig en overzichtelijk

De app maakt het mogelijk om al het afvalbeheer op één plek te regelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het inzien van ophaaldagen, het ontvangen van meldingen en het maken van afspraken. De overstap naar deze nieuwe applicatie betekent dat de oude Afvalwijzer-app niet meer werkt en niet langer ondersteund wordt.

De Afvalservice-app is gratis te downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. Hiermee blijft het voor inwoners van Moerdijk eenvoudig om afvalzaken digitaal te regelen.