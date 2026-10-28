FC Tilburg-jeugd verslaat PSV in bijzondere oefenwedstrijden

De jeugdteams van FC Tilburg hebben in Gilze twee oefenwedstrijden tegen PSV winnend afgesloten. Het O11-1 en O13-2 team van de Tilburgse club beleefden een unieke avond vol sportieve hoogtepunten en bijzondere ervaringen.

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Gisterenavond reisden de jeugdteams van FC Tilburg af naar Gilze voor een speciale ontmoeting met de jeugdopleiding van PSV. De oefenwedstrijden waren voor veel spelers een onvergetelijke ervaring. Het O11-1 team speelde tegen PSV O10 en het O13-2 team nam het op tegen PSV O11. Beide Tilburgse teams wisten hun wedstrijd te winnen.

De spelers van FC Tilburg toonden veel inzet en enthousiasme. Volgens de club stond niet alleen het resultaat centraal, maar vooral het leren en groeien. De wedstrijden brachten de jeugdspelers waardevolle inzichten en lieten zien hoeveel talent er binnen de Tilburgse vereniging aanwezig is.

Bekende gezichten terug bij FC Tilburg

De avond kreeg een extra bijzonder tintje door de aanwezigheid van Ginoah en Ziccairo, twee oud-spelers van FC Tilburg die afgelopen zomer de overstap naar PSV maakten. Hun terugkeer was een speciaal moment voor de club en liet zien hoe zij zich verder hebben ontwikkeld binnen de jeugdopleiding van de Eindhovense topclub.

FC Tilburg is trots op zijn rol als kweekvijver voor talent. Jaarlijks maken meerdere spelers de stap naar betaaldvoetbalorganisaties. Ginoah en Ziccairo vormen een inspiratiebron voor de huidige jeugdspelers en laten zien dat hard werken en talent kunnen leiden tot grote kansen.

Na afloop van de wedstrijden was er gelegenheid voor spelers en staf om met elkaar te praten en herinneringen op te halen. De club kijkt terug op een geslaagde avond, waarin sportiviteit en plezier centraal stonden. FC Tilburg bedankt PSV voor de gastvrijheid en benadrukt de waarde van zulke ontmoetingen voor de ontwikkeling van jonge spelers.