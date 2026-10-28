Bijeenkomst over eigen regie in Vught

Op woensdag 18 november vindt een inspiratiesessie plaats in Vught. Tijdens deze bijeenkomst krijgen deelnemers tips en inzichten over hoe ze actief mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst wordt georganiseerd in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg aan de Lidwinastraat 12 C in Vught. Het programma loopt van half twee tot half zes en is bedoeld voor inwoners die hulp ontvangen, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals.

De centrale vraag is: wat heb je nodig om de regie over je leven te behouden en actief mee te blijven doen in je buurt of gemeente? Hoogleraar Rudi Westendorp deelt zijn visie en daarna gaan deelnemers met elkaar in gesprek over ervaringen, wensen en ideeën.

Gratis deelname

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan tot en met 2 november. Na aanmelding ontvang je een bevestiging. De organisatie biedt ook ondersteuning aan voor wie hulp nodig heeft met vervoer naar de locatie.

De bijeenkomst richt zich op het versterken van eigen keuzes en het actief blijven deelnemen aan de maatschappij. Het biedt een kans om ideeën uit te wisselen met anderen en kennis op te doen van een deskundige.