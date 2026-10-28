Gemeenteraad bespreekt begroting 2027 in Chaam

De gemeenteraad van Alphen-Chaam bespreekt op donderdag 5 november de begroting voor 2027. De openbare vergadering vindt plaats in C.C. Taxandria in Chaam en begint om zes uur ’s avonds. Ook de tweede tussenrapportage van 2026 komt aan bod. Hierin wordt gekeken naar de uitvoering van de plannen en het budget voor dit jaar.

Gevonden voor jou

De vergadering van de gemeenteraad biedt inzicht in de plannen van het college voor 2027 en hoe deze gefinancierd gaan worden. Tijdens de bespreking van de tweede tussenrapportage kan de raad eventueel bijsturen in het beleid voor dit jaar. De begroting wordt uiteindelijk door de raad vastgesteld.

De bijeenkomst is openbaar en geïnteresseerden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn. De gemeenteraad zendt de vergadering ook live uit via een online kanaal. Voor wie niet live kan kijken, is de vergadering later terug te zien, waarbij de mogelijkheid bestaat om per spreker de beelden te bekijken.

Inspreekmomenten

Burgers kunnen gebruikmaken van hun spreekrecht tijdens de vergadering om hun mening te geven over onderwerpen die worden besproken. De benodigde informatie en stukken zijn te vinden in het Raadsinformatiesysteem van Alphen-Chaam. Voor vragen over het spreekrecht kan contact worden opgenomen met de griffier van de gemeente.

De openbare vergadering vindt plaats in C.C. Taxandria in Chaam en start om zes uur ’s avonds. Dit biedt inwoners de kans om rechtstreeks betrokken te zijn bij de besluitvorming van de gemeenteraad.