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Vergunning verleend aan Gasterij de Hopses in Leende

Gasterij de Hopses in Leende heeft toestemming gekregen voor een exploitatie- en alcoholvergunning. Het besluit is op 26 oktober genomen door de gemeente Heeze-Leende.

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De vergunning geldt voor de locatie aan de Strijperstraat 46 in Leende. Dit betekent dat de horecagelegenheid officieel mag worden geëxploiteerd en alcohol mag schenken. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 27 oktober zes weken lang in te zien op het gemeentehuis.

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