Boerderij in Veghel wordt gesplitst en verbouwd

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het splitsen en verbouwen van een boerderij aan de Heuvel in Veghel.

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Het gaat om een bouwtechnische aanpassing van de boerderij op de adressen Heuvel 31 en 31 A. Het besluit is op 26 oktober genomen. De vergunning maakt het mogelijk om de boerderij op te delen en te verbouwen.