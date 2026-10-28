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Ulicoten krijgt Ice-Koud evenement op 12 december

Op zaterdag 12 december vindt in Ulicoten het Ice-Koud evenement plaats. Het feest is van zeven uur ’s avonds tot één uur ’s nachts op Sportpark Bernardusstraat.

Gevonden voor jou

Ice-Koud is een evenement dat in de avonduren op het sportpark in Ulicoten wordt georganiseerd. Het feest biedt bezoekers de kans om samen te komen in een winterse sfeer. De vergunning is op 26 oktober verleend.

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