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Sinterklaas Intocht in Gilze op zaterdag 14 november
De Sinterklaas Intocht in Gilze heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt plaats op zaterdag 14 november 2026 van half twee tot half zes.
De route van de intocht loopt onder andere over het Steenakkerplein, de Burgemeester van Poppelstraat en de Ridderstraat. Het evenement brengt Sinterklaas en zijn pieten naar het dorp voor een feestelijke middag.
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