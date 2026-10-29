Vrijspraak geëist na dodelijk ongeluk, onze rechtbankverslaggever legt uit

Een 64-jarige man uit Zevenbergen rijdt vanaf een weiland de weg op en ziet een motorrijder over het hoofd. Die botst tegen zijn bestelwagen en overlijdt. Een verschrikkelijk ongeluk, waarvoor de automobilist zich voor de rechter moet verantwoorden. Toch vraagt het Openbaar Ministerie om vrijspraak. In de podcast Misdaad Uitgelegd - In de Rechtbank vertelt rechtbankverslaggever Cor Bouma hoe dat kan.

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Het ongeluk gebeurde op 22 augustus 2025 op de Hazeldonkse Zandweg bij Zevenbergen. De 64-jarige Henk is die dag onderweg als hij langs de weg een boer ziet hooien. Henk speurt graag met zijn metaaldetector en vraagt of hij later op het land mag zoeken. Dat mag.

Nadat hij de locatie heeft opgeslagen, wil hij vanuit de inrit van het weiland linksaf de weg weer oprijden. Dan hoort hij plotseling een enorme klap. Een 35-jarige motorrijder is schuin achterop zijn bestelwagen gebotst. Henk gaat bij de zwaargewonde man zitten en legt een dekentje over hem heen. Nog voordat de hulpdiensten er zijn, overlijdt de motorrijder.

Veel te hard

Aanvankelijk lijkt duidelijk waarom Henk voor de rechter moet verschijnen: wie vanuit een uitrit de weg oprijdt, moet ander verkeer voor laten gaan. Maar uit onderzoek blijkt dat de motorrijder vlak voor de botsing heel hard reed en dat verandert de zaak volgens onze rechtbankverslaggever volledig.