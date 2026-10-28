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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Boekel

In Boekel zitten sinds vanochtend minder dan 25 adressen zonder stroom. De storing begon om kwart over zeven en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor twee is opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring in Boekel is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden.

De storing treft postcodegebied 5427 in de gemeente Boekel. Naar verwachting is de situatie rond kwart voor twee vanmiddag weer normaal.

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