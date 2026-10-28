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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Zevenbergen

In Zevenbergen zijn minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon vanochtend rond elf uur en hangt samen met eerdere werkzaamheden. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half drie 's middags is opgelost.

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De stroomstoring in Zevenbergen, onderdeel van de gemeente Moerdijk, heeft invloed op postcodegebied 4761. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen beheert, is de onderbreking het gevolg van een eerdere storing of werkzaamheden.

De verwachting is dat de storing kort na twee uur vanmiddag voorbij is. Tot die tijd blijven de getroffen adressen zonder stroom.

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