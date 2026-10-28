Bestuurder van bakwagen lichtgewond na botsing tegen boom

Een man is woensdagochtend lichtgewond geraakt nadat hij op de Nieuwkuijkseweg in Vlijmen met zijn bakwagen tegen een boom botste. Hij raakte net voorbij de kruising met de Vliedbergweg de controle over het stuur kwijt.

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De bestuurder is nagekeken door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bakwagen, met allerlei verkeersborden en afzetmateriaal achterin, liep flinke schade op. De weg was even dicht voor bergingswerkzaamheden.