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Bestuurder van bakwagen lichtgewond na botsing tegen boom

Aangepast
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Een man is woensdagochtend lichtgewond geraakt nadat hij op de Nieuwkuijkseweg in Vlijmen met zijn bakwagen tegen een boom botste. Hij raakte net voorbij de kruising met de Vliedbergweg de controle over het stuur kwijt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder is nagekeken door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De bakwagen, met allerlei verkeersborden en afzetmateriaal achterin, liep flinke schade op. De weg was even dicht voor bergingswerkzaamheden.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

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