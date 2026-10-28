Thema-avond over huiselijk geweld in Heusden

Op woensdag 25 november vindt in Heusden een thema-avond plaats over huiselijk geweld en femicide. Jaarlijks worden naar schatting 1,3 miljoen Nederlanders getroffen door huiselijk geweld. Tijdens de avond wordt dieper ingegaan op signalen en hoe de samenleving hiermee om kan gaan.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst staat in het teken van het herkennen van waarschuwingssignalen, ook wel ‘rode vlaggen’ genoemd, en het luisteren naar je onderbuikgevoel. Geweld binnen relaties of gezinnen komt zelden plotseling en bouwt zich vaak langzaam op. De avond wil bezoekers bewust maken van hun rol in het voorkomen van huiselijk geweld en femicide.

Burgemeester Willemijn van Hees en prof. dr. Janine Janssen zullen samen het gesprek leiden. Zij richten zich onder andere op hoe lastig het kan zijn om actie te ondernemen bij vermoedens van geweld. Het doel is om gezamenlijk een betere aanpak te vinden om slachtoffers te beschermen en geweld te voorkomen.

Geweld raakt ons allemaal

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem. Jaarlijks worden naar schatting 1,3 miljoen mensen in Nederland ermee geconfronteerd. De gevolgen zijn vaak ingrijpend en kunnen zelfs fataal zijn. Het onderwerp van de avond is daarom van belang voor iedereen.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 november in Heusden. Meer informatie over de thema-avond en hoe je je kunt aanmelden, is te vinden op www.bijeenheusden.nl/femicide.