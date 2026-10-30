Kluisjesrover Oudenbosch wil veiling van zijn huis in Roosendaal voorkomen
Acht jaar na de spectaculaire kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch zijn de gevolgen voor een van de veroordeelden nog altijd groot. Oud-beveiliger Agron K. uit Roosendaal moet bijna 1,5 miljoen euro betalen, maar heeft daar nog maar een fractie van afgelost. Nu wil de Staat zijn huis verkopen. In de podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank vertelt rechtbankverslaggever Cor Bouma hoe een miljoenenroof uit 2018 nog altijd doorwerkt.
De roof vond plaats in 2018 bij de Rabobank aan de Havendijk in Oudenbosch. In de kelder van het bankgebouw zaten zo'n zeshonderd kluisjes. Daarvan werden er ongeveer driehonderd opengebroken.
De buit was enorm. Rabobank claimde volgens Bouma alleen al zo'n 8 miljoen euro aan schade. Mogelijk lag de totale waarde van het gestolen geld, sieraden en andere kostbaarheden zelfs tussen de 8 en 12 miljoen euro.
24 uur in de bank
Bij de roof waren vier mannen betrokken. Twee beveiligers hielpen de twee kluisjeskrakers het gebouw binnen. De rovers kregen vervolgens ongeveer 24 uur de tijd om honderden kluisjes open te breken.
De twee beveiligers werden later gepakt en kregen vier jaar cel. De andere twee mannen die de kluisjes daadwerkelijk kraakten, zijn nog altijd spoorloos. De buit is nooit teruggevonden.
Een van de veroordeelde beveiligers, Agron K., is inmiddels 54 jaar en woont in Roosendaal. Naast zijn gevangenisstraf moest hij 1 miljoen euro schadevergoeding betalen. Maar door rente en kosten is die schuld inmiddels opgelopen tot bijna 1,5 miljoen euro.
Huis wordt verkocht
Volgens de Staat heeft K. in zes jaar slechts zo'n 30.000 euro betaald. Daarom wil het Centraal Justitieel Incassobureau zijn huis verkopen, maar K. probeerde dat via een kort geding tegen te houden.
Hij wees erop dat hij van een uitkering van ongeveer 1500 euro leeft en zijn hypotheek wel iedere maand betaalt. Ook zou de verkoop van het huis volgens hem uiteindelijk maar weinig opleveren.
Kan Agron K. ooit nog van zijn miljoenenschuld afkomen en mag het CJIB zijn huis verkopen, waardoor Agron K. dakloos wordt? Presentator Koen Wijn bespreekt de zaak uitgebreid met rechtbankverslaggever Cor Bouma in Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
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