Kluisjesrover Oudenbosch wil veiling van zijn huis in Roosendaal voorkomen

Acht jaar na de spectaculaire kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch zijn de gevolgen voor een van de veroordeelden nog altijd groot. Oud-beveiliger Agron K. uit Roosendaal moet bijna 1,5 miljoen euro betalen, maar heeft daar nog maar een fractie van afgelost. Nu wil de Staat zijn huis verkopen. In de podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank vertelt rechtbankverslaggever Cor Bouma hoe een miljoenenroof uit 2018 nog altijd doorwerkt.

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

De roof vond plaats in 2018 bij de Rabobank aan de Havendijk in Oudenbosch. In de kelder van het bankgebouw zaten zo'n zeshonderd kluisjes. Daarvan werden er ongeveer driehonderd opengebroken. De buit was enorm. Rabobank claimde volgens Bouma alleen al zo'n 8 miljoen euro aan schade. Mogelijk lag de totale waarde van het gestolen geld, sieraden en andere kostbaarheden zelfs tussen de 8 en 12 miljoen euro. 24 uur in de bank

Bij de roof waren vier mannen betrokken. Twee beveiligers hielpen de twee kluisjeskrakers het gebouw binnen. De rovers kregen vervolgens ongeveer 24 uur de tijd om honderden kluisjes open te breken.