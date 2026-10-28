Nieuwe plekken op weekmarkten Schijndel en Sint-Oedenrode

Vanaf januari 2027 komen er twee standplaatsen vrij op de weekmarkten in Schijndel en Sint-Oedenrode. Ondernemers in de textielbranche kunnen zich tot en met 10 november inschrijven.

Gevonden voor jou

Op de weekmarkt van Schijndel komt vanaf 1 januari 2027 een standplaats vrij. De markt wordt elke zaterdag gehouden van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. De beschikbare plek biedt ruimte aan ondernemers binnen de categorie Textiel en heeft een afmeting van minimaal tien en maximaal vijftien meter. Branches waarvoor nog ruimte is, zijn onder andere beenmode, ondermode, modestoffen en fournituren.

Ook op de weekmarkt in Sint-Oedenrode is per 1 januari 2027 een standplaats beschikbaar. Deze markt vindt plaats op vrijdagen van acht uur ’s ochtends tot twaalf uur ’s middags. De locatie biedt eveneens ruimte aan ondernemers in de textielbranche, met een omvang van minimaal tien en maximaal vijftien meter. Ondernemers in beenmode, dames- en herenmode, kindermode, bedmode, modestoffen en overige textiel kunnen reageren.

Inschrijfperiode en loting

Geïnteresseerden hebben tot en met 10 november 2026 de tijd om zich in te schrijven. Bij meerdere inschrijvingen wordt er geloot. De regels hiervoor zijn opgenomen in hoofdstuk 9, artikel 9.6 van de Verordening Fysieke Leefomgeving. Het volledige hoofdstuk is te vinden op de website van de overheid.