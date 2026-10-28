Klaar met swipen of daten in de kroeg? In Breda vind je de liefde rennend
Als je daten in de kroeg niets vindt, bijvoorbeeld omdat bier funest is voor je cardio, hebben ze in Breda dé oplossing: daten tijdens het rennen. Jawel, als single in de Nassaustad kon je afgelopen weekend daten én hardlopen tegelijkertijd. "Maar de deelnemers komen uit het hele land.”
Zaterdag deden 110 heterosingles tussen de 20 en 39 jaar oud mee aan het zogeheten date-and-run-concept. En dat heeft al wat prille liefde opgeleverd, zegt organisator Pleun in het Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen.
“Op het begin waren ze best wel zenuwachtig, maar afgelopen zaterdag leverde meer dan tachtig matches op”, zegt Pleun. Een prima ratio, zo lijkt het. “Ja, er werd volop geflirt. En uit een eerdere editie is zelfs al een relatie ontstaan.”
Maar hoe werkt het nou eigenlijk? “Nou, het is eigenlijk een speeddate-event, maar dan gecombineerd met hardlopen. Singles rennen zeven of acht rondes van een kilometer lang. Maar iedere ronde loop je mee met een andere match.”
De ‘magie’ zit ‘m volgens Pleun in de korte rondes - tenminste, ze zijn natuurlijk enkel kort als je een beetje kunt hardlopen. Je moet dus wel getraind zijn. “Ja, we richten ons op hardlopen. Maar goed, dan deel je ook wel meteen een interesse waarover je het een kilometer lang met iemand kan hebben.”
En er is nog een ander voordeel, zegt Pleun. “Dan voel je meteen aan: dit is een match. Dan hoef je niet urenlang aan tafel te zitten met iemand voordat je weg kan. Maar het tempo mag je bovendien zelf kiezen. Er zijn mensen die heel fanatiek rennen natuurlijk, maar ook genoeg mensen doen het rustig aan. "
"Mensen zijn klaar met swipen."
Wat ze niet zelf bepalen, zijn de matches: de organisatoren bepalen wie met wie gaat lopen. “Deelnemers sturen een foto op en leveren een formulier in. Daarin kunnen ze aangeven wat ze wel of niet zoeken, en daarop gaan wij matches zoeken.”
De grote belangstelling verbaast haar niet. “Veel mensen zijn klaar met datingapps, dus ja, we merken dat er een behoefte is om op andere manieren te daten. Mensen zijn klaar met swipen en op eerste dates gaan, maar ze hebben nog steeds behoefte aan contact.”
In februari is de volgende editie. Ook die zal weer in Brabant zijn. “Daar ligt wel onze focus, dat is onze doelgroep. Maar uitbreiden, misschien wel naar de rest van het land? Ja, doorgroeien is zeker een doel”, besluit Pleun.