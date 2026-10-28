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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Oudenbosch

Aangepast

De stroomstoring in Oudenbosch is verholpen. Minder dan 100 adressen zaten woensdag zonder stroom door graafschade. De storing begon rond half twaalf en was om twee minuten voor één opgelost.

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In Oudenbosch, gemeente Halderberge, zaten woensdagochtend bijna 100 adressen zonder stroom. De oorzaak was een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden. De storing begon om elf uur 38 en duurde ruim anderhalf uur.

De getroffen adressen lagen in postcodegebied 4731. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, had de stroom naar verwachting pas rond vier uur ’s middags willen herstellen, maar het probleem werd sneller opgelost.

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