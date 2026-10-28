Gemeente Bladel zet pleeggezinnen in het zonnetje

Tijdens de Week van de Pleegzorg heeft de gemeente Bladel alle pleeggezinnen een attentie gegeven. Zo wil de gemeente haar waardering tonen voor de belangrijke rol die pleegouders spelen in het leven van kinderen.

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De Week van de Pleegzorg loopt van woensdag 28 oktober tot en met woensdag 4 november. In deze periode vraagt de gemeente Bladel extra aandacht voor pleegzorg en de bijzondere inzet van pleegouders. Pleeggezinnen in Bladel ontvangen een attentie als blijk van waardering.

Pleegouders bieden een veilige plek aan kinderen die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen. Dit vraagt om veel betrokkenheid, geduld en flexibiliteit. Naast een thuis geven pleegouders kinderen vertrouwen, aandacht en ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Belang van pleegzorg

Volgens de gemeente Bladel is het belangrijk om stil te staan bij de inzet van pleeggezinnen. Met de attentie wil de gemeente laten zien hoe waardevol pleegzorg is. Er zijn nog altijd kinderen die wachten op een plek waar ze zich welkom en veilig kunnen voelen.

De Week van de Pleegzorg is een initiatief om het belang van pleegzorg onder de aandacht te brengen. Pleegouders vervullen een cruciale rol in het leven van kwetsbare kinderen.