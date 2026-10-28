Wegwerkzaamheden Laverdonk in Heeswijk-Dinther

Op 12 en 13 november wordt het asfalt van de Laverdonk in Heeswijk-Dinther vervangen.

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De Laverdonk in Heeswijk-Dinther krijgt op twee locaties nieuw asfalt. Tijdens een inspectie is vastgesteld dat delen van de asfaltdeklaag bij huisnummers 7 en 9C beschadigd zijn. Het gaat om een noodzakelijke reparatie om de weg veilig en van goede kwaliteit te houden.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de oude deklaag en het aanbrengen van nieuw asfalt. De exacte plekken waar gewerkt wordt, zijn afzonderlijke locaties op de Laverdonk. Het onderhoud zal plaatsvinden op 12 en 13 november.

Verkeersmaatregelen tijdens onderhoud

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, worden er verkeersmaatregelen en omleidingen ingesteld. Deze worden tijdens de uitvoering ter plaatse aangegeven. Het verkeer wordt zo goed mogelijk begeleid om hinder te beperken.

De gemeente Bernheze vraagt begrip voor de situatie en benadrukt dat het onderhoud nodig is om de weg veilig te houden. Na de werkzaamheden is de Laverdonk weer klaar voor gebruik.