Bladhopen in Bernheze? Zo meld je ze aan

Herfstbladeren in Bernheze kunnen in de GFT-container of bij groendepots. Grote hoeveelheden kun je aanmelden voor ophaalrondes.

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De herfst brengt niet alleen mooie kleuren, maar ook een tuin vol bladeren met zich mee. Deze bladeren zijn goed voor de bodem, omdat ze vocht vasthouden en voeding bieden aan planten. Toch kan het gebeuren dat er meer blad ligt dan je tuin aankan.

In Bernheze kun je overtollige herfstbladeren kwijt in je GFT-container of bij groendepots in Nistelrode en Heeswijk-Dinther. Voor grote hoeveelheden is er ook de mogelijkheid om een bladhoop aan te melden.

Bladhopen aanmelden

Als je een bladhoop wilt laten ophalen, kun je deze aanmelden via meldingen.bernheze.org of de ZoGemeld-app. De bladhoop moet bereikbaar zijn vanaf de weg en mag alleen uit bladeren bestaan. Het ophalen gebeurt tijdens speciale rondes.

De gemeente haalt de bladhopen op in week 45-46 en 49-50 van dit jaar, en in week 1-2 en 5-6 van volgend jaar. Voor meer informatie over de groendepots en ophaaldiensten kun je de gemeentelijke pagina over bladafval bekijken.