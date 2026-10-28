Carnavalswinkel riskeert dwangsom van 150.000 euro: 'Ik kan niet anders'

Carnavalswinkel de Koopjeshal in Tilburg zou nu eigenlijk al vol moeten hangen met carnavalspakjes. In plaats daarvan staat de voorraad nog opgestapeld in dozen in het magazijn. De vergunning ontbreekt. Als ze toch opengaan, riskeren Hans en Rianne van der Linden een dwangsom van 150.000 euro. "Maar ik kan niet anders. Als we dicht blijven, lijd ik nog veel meer verlies", stelt Hans.

Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Volgens de eigenaar zit het probleem in de bestemming van het pand. "Op deze locatie rust de bestemming grootschalige detailhandel. Dat is bedoeld voor bedrijven met grotere artikelen, zoals een bouwmarkt of een keukenzaak. Onze carnavalswinkel valt onder kleinschalige detailhandel. Daar zit het probleem." Dat probleem was bekend toen Hans en Rianne in 2022 noodgedwongen verhuisden naar de winkelboulevard aan de Bosscheweg. "We zijn verhuisd omdat ons oude pand aan de Enschotsestraat gesloopt werd voor de bouw van appartementen. Toen is ons door de gemeente beloofd dat we zouden worden geholpen aan een geschikte locatie."

"Ik wil gewoon carnavalspakjes verkopen. Is dat zoveel gevraagd?"

Maar dat bleek zo makkelijk nog niet. Daarom werd er een uitzondering gemaakt voor de huidige locatie. "We mochten toch open in de maanden voor carnaval. Daarna zouden we weer verder kijken en naar een permanente oplossing zoeken."

Een soortgelijk pand waar ze wel terecht konden, was er niet. Daarom bleven de eigenaren van de carnavalswinkel zitten waar ze zaten. "Ieder jaar laaide de discussie weer op dat we hier niet konden blijven, maar een soortgelijke locatie waar dat wel kan, is er niet. Ik wil gewoon carnavalspakjes verkopen. Is dat zoveel gevraagd?"

"Deze ondernemer wordt echt benadeeld door afspraken uit het verleden."

De afgelopen jaren mocht hij uiteindelijk telkens toch open. "Maar dit keer hangt er een dwangsom van anderhalve ton boven ons hoofd. Dat is toch niet normaal?" Hans en Rianne vonden steun bij Niels van Stappershoef van de VVD en Peter van den Hoven van Belang voor Tilburg (BVT). "Peter zegt dat hij ons niet laat vallen en vindt het belachelijk hoe er met ons is omgegaan", vertelt Hans. Dat bevestigt de fractievoorzitter van de partij: "Deze ondernemer wordt echt benadeeld door afspraken uit het verleden. De nood is erg hoog", laat Van den Hoven weten.

"Ik vind dat ik genoeg water bij de wijn gedaan heb."