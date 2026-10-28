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Stroomstoring treft Gemonde, herstel verwacht rond half vijf

Aangepast

De stroomstoring in Gemonde is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds kwart over één 's middags zonder stroom door graafschade. Om twee minuten over twee werkte alles weer.

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De storing ontstond door graafschade, waarbij een kabel beschadigd raakte. Het probleem begon rond kwart over één 's middags en trof een beperkt aantal adressen in postcodegebied 5291.

De netbeheerder had verwacht dat het herstel tot half vijf zou duren, maar de storing was sneller verholpen. Gemonde valt onder de gemeente Sint-Michielsgestel.

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