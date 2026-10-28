Campagne 'Denk vooruit' benadrukt noodvoorbereiding

Ruim vier op de tien Nederlanders nemen maatregelen voor noodsituaties. Maar denk je aan alles? De overheid lanceert de Denk vooruit-campagne om mensen te helpen zich beter voor te bereiden op de eerste 72 uur bij een noodsituatie.

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De Denk vooruit-campagne van de overheid stelt prikkelende vragen om mensen bewust te maken van noodvoorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van contant geld bij een cyberaanval, voldoende voedsel voor huisdieren of afspraken over wie de kinderen opvangt als je door noodweer niet thuis kunt komen. Deze vragen helpen om beter voorbereid te zijn.

Bij noodsituaties probeert de overheid de meest acute problemen op te lossen en hulp te bieden aan mensen in gevaar. Maar het is onmogelijk om overal tegelijk te zijn. Daarom is het belangrijk om zelf ook maatregelen te nemen. Door vooraf afspraken te maken met je gezin, buren of andere mensen in je omgeving, weet je wat je aan elkaar hebt als er iets gebeurt.

Drie stappen voor voorbereiding

De campagne biedt drie eenvoudige stappen om beter voorbereid te zijn. Ten eerste: leg een noodvoorraad aan met water, eten, medicijnen en andere essentiële spullen. Vergeet daarbij geen voer voor huisdieren en babyvoeding. Ten tweede: maak afspraken met je gezin en omgeving, zodat iedereen weet wat er gedaan moet worden bij een noodsituatie. Een noodplan kan hierbij helpen. Ten derde: ga in gesprek met mensen om je heen en ontdek wie eventueel zorg nodig heeft.

Met deze stappen sta je sterker in de eerste 72 uur van een noodsituatie. Deze periode is vaak cruciaal, omdat hulpdiensten tijd nodig hebben om problemen op te lossen.

De Denk vooruit-campagne wil mensen stimuleren om deze voorbereidingen te treffen, zodat ze zichzelf en anderen beter kunnen helpen tijdens een crisis.