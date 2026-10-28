Muziekvereniging De Heerlijkheid organiseert borrelconcert in Sterksel

Muziekvereniging De Heerlijkheid verzorgt op zondagmiddag 15 november een gratis borrelconcert in Dorpshuis Valentijn in Sterksel. Drie groepen van de vereniging treden op vanaf drie uur. Iedereen is welkom.

Gevonden voor jou

Op zondagmiddag 15 november opent Muziekvereniging De Heerlijkheid de deuren van Dorpshuis Valentijn voor een sfeervol borrelconcert. Het evenement begint om drie uur en is volledig gratis toegankelijk.

Tijdens het concert komen drie groepen van de vereniging aan bod: de vocalisten van Goed Gestemd, het Fanfare-orkest en de Slagwerkgroep. Zij laten het publiek horen wat ze muzikaal in huis hebben. Na afloop blijft de bar open en is er gelegenheid om na te praten met de muzikanten.

Laagdrempelig en gezellig

De organisatie hoopt buurtgenoten en vriendengroepen samen te brengen met het laagdrempelige karakter van het concert. Het evenement richt zich op jong en oud en moet zorgen voor een ontspannen zondagmiddag vol muziek en gezelligheid.

Het borrelconcert vindt plaats in Dorpshuis Valentijn aan de Valentijn in Sterksel. Iedereen is welkom vanaf drie uur en de toegang is gratis.