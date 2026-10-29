Tophandbalclub in de problemen door scheur in dak: ‘Hebben steun nodig’

De scheur in het dak van Sporthal De Slagen in Waalwijk heeft grote financiële gevolgen voor de tophandbaltak van Tachos. Doordat de thuiswedstrijden niet in een volle hal gespeeld kunnen worden, loopt de stichting een hoop inkomsten mis. “De toekomst van tophandbalsport in Waalwijk wordt daarmee zeer twijfelachtig”, vertelt penningmeester Marcel van den Broek.

Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bij de thuiswedstrijden van HV Tachos zit soms wel duizend man op de tribune. “Als topsporttak ben je niet alleen afhankelijk van contributie van de leden”, legt Van den Broek uit. “We hebben het geld van de tickets voor de wedstrijden en de sponsorinkomsten hard nodig.” Nu blijkt dat de hal tot het tweede kwartaal van 2027 dichtblijft en worden de wedstrijden op een kleinere locatie gespeeld.

Begin mei werd de scheur in een draagbalk van het dak ontdekt. Daardoor moest de hal halsoverkop ontruimd worden. Door de scheur loopt de vereniging een hoop inkomsten mis. “Voor dit seizoen gaat het om zo’n 25.000 euro. Dat soort bedragen kunnen wij niet zomaar even opvangen.”

“Een financiële buffer voor zulke bedragen hebben we niet.”

De penningmeester vergelijkt de situatie van zijn vereniging met die van voetbalclub RKC Waalwijk. “Wat gebeurt er als zij niet in hun stadion terechtkunnen, maar bij de plaatselijke amateurvereniging moeten spelen? Dan komen er minder mensen kijken en wordt de begroting kleiner. Datzelfde geldt voor ons. Een financiële buffer voor zulke bedragen hebben we niet.” Daarom slaakt Van den Broek namens de vereniging een noodkreet. “We hebben de steun van de gemeente nodig om hier doorheen te komen”, legt hij uit. Wethouder Miloš Bokšan ziet dat de sluiting van de sporthal grote gevolgen heeft. “We zijn bereid het gesprek aan te gaan met Tachos als ze inkomsten missen door het sluiten van de hal.” Los van de uitkomst daarvan vindt de wethouder het belangrijk om met de vereniging in gesprek te blijven over de gevolgen van de sluiting.

Van den Broek zou het logisch vinden als er steun van de gemeente komt. “In de coronaperiode daalden de inkomsten buiten onze macht om. Toen kregen we steun. Aan zo’n scheur in het dak kunnen wij ook niets doen. Ik hoop daarom dat we een compensatie krijgen. Zo niet? Dan betekent dat het einde van tophandbal in Waalwijk.”