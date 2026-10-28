Glazenwasser raakt hoogspanningskabel, vliegt in brand en raakt zwaargewond

Een glazenwasser is woensdag zwaargewond geraakt bij een bedrijfspand aan de Collseweg in Nuenen. De man raakte een hoogspanningskabel en kreeg een stroomschok. Hij stond daarna korte tijd in brand. De klap was volgens getuigen in de wijde omgeving te horen.

De glazenwasser was ramen aan het wassen bij een bedrijfspand op een industrieterrein. Toen hij naar een ander deel van het gebouw liep, hield hij zijn lange wasstok omhoog. Daarbij raakte de stok een hoogspanningskabel boven het terrein.

Wat volgde was een enorme knal. Volgens omstanders stond de man korte tijd in brand. Hij kon worden geblust voordat de hulpdiensten arriveerden. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op. Zijn gezicht zou zwart zijn geworden door roet.

Traumahelikopter

Meerdere ambulances, een traumahelikopter en verschillende brandweerwagens kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. Ook netbeheerder Enexis werd opgeroepen. De politie zette een groot gebied rond het bedrijfspand af.

Van de wasstok bleef volgens getuigen vrijwel niets over. Op het terrein en in bomen liggen resten van het materiaal verspreid. Hoe het met de man gaat, is nog niet bekend.